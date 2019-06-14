本地餐飲股大家樂（0341）全年多賺28.9%至5.903億元，勝市場預期，集團指主要受益於營運效率和利潤率提高，每股基本盈利增加29.1%至1.02元。大家樂派末期息每股0.65元，較上財年增加0.02仙或3.2%，集團年內總派息率為 83.3%。

集團全年收入為84.94億元，按年僅增0.8%，遜市場預期。按地區計，來自香港收入罕見出現下跌，全年收入73.42億元，按年跌0.1%；內地業務收入則升7%至11.519億元。

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同店方面，當中速食餐飲和機構飲食中，大家樂快餐全年同店銷售增長持平，一粥麵同店銷售增長則錄2%。

集團期內維持總本店298間，當中大家樂快餐分店由上財年的167間減至162間，但集團指隨著分店網絡整合完成，預計將擴充網絡並已計劃在未來數月開設 7 間新店。一粥麵全年減少一間門店至49間。

集團毛利率為13.4%，按年增1個百分點，集團指主要由於原材料和包裝成本的收入佔比從上一個財政年度的28.5%下降至本年度27.5%，同時人力開支控制得宜影響。

內地方面，集團表示對中國內地市場充滿信心，新開設的門店數目較去年增加一倍，年內增設16間新店至107間，並已計劃在新財年增設 20 間新店。

大家樂股價於公布業績前偏軟，中午收報20.65元，跌0.5%。

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