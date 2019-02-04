隔夜美股反彈，惟本港股市未有跟隨走強。恒指今早低開113點或0.42%，報27180點，成交金額19億元；國指今早低開25點或0.25%，報10446點。

友邦（1299）領跌大市，開市跌1%，報74.3元，拖低恒指27點；其次為建行（0939），開市跌0.63%，報6.28元，拖低大市13點。

騰訊（0700）回升，開報334.6元，升0.12%。有報道引述投行人士指，阿里巴巴赴港上市一事屬實，惟具體時間尚未出爐，港交所（0388）回吐，跌0.3%，報261.6元。

國際油價上升，惟三桶油走勢分化。中海油（0883）升0.81%，報12.42元；中石油（0857）近平開，報4.23元；中石化（0386）跌0.59%，報5.03元。

藍籌股當中，以中生製藥（1177）最強，開市升0.57%，報7.09元；碧桂園（2007）開市跌2.44%，報11.18元，屬表現最差藍籌。

其餘個股方面，東亞（0023）昨發盈警，股價顯著受壓，開市報23.2元，跌3.9%；另大家樂（0341）今日放榜，股價績前近平開，開報20.75元。

小米（1810）第六度回購股份，開報9.6元，跌0.62%。

國航（0753）昨日公布月度數據，開報7.18元，升0.14%。