港股ADR跌92點 阿曼灣有油輪遇襲 留意油股表現

市場憧憬美國減息，隔夜美股扭轉過去兩日跌勢，惟港股ADR未有跟隨。港股ADR比例指數收報27201點，跌92點或0.34%。

個股走勢分化，匯控（0005）ADR折算港元計報64.25元，較本港收市價低0.06%；騰訊（0700）ADR收報331.78元，低0.72%。

伊朗外海兩艘油輪遇襲，油價走高，三桶油ADR有支持。中海油（0883）ADR報12.47元，高1.23%；中石化（0386）ADR收報5.08元，高0.6%；中石油（0857）ADR收報4.28元，高1.37%。

電訊股偏軟，中移動（0941）ADR收報67.19元，高0.35%；聯通（0762）ADR收報8.49元，低0.79%。

焦點股份：

大家樂（0341）今日公布截至3月底全年業績。

電視廣播（0511）(TVB）發公告指，處理星美債券的特別小組在上月29日與核數師討論相關事宜，但仍未能解除保留意見。

新華保險（1336）公布，首5個月累計原保險保費收入約598.03億元人民幣，按年增長9.49%。

東亞（0023）昨發盈警，預期截今年6月30日止六個月期間之溢利較去年同期錄得的39.92億港元顯著下降。

小米（1810）第六度回購股份，集團在公開市場回購517萬股B類股份，每股介乎9.55至9.66元，涉資約4987.54萬元。

國航（0753）公布，5月客運運力投入按年上升5.5%；旅客周轉量增加8.3%；平均客座率80.1%，同比漲2.1個百分點。