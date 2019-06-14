港股成交不振，政經不穩，資金入市意欲低迷。不過，以表現而論，恒指初步通過考驗，港股整體的承接力有改善，個別行業尤其明顯，短線偏好增強。

恒指低開90點後反覆向下，早市最多跌483點、低見26,825點回升，以近全日高位收，收報27,294點，跌13點或0.05%；國指跌0.21%。大市成交813億元，低於60天平均近兩成。恒生綜合中型股、小型股指數分別跌0.05％、升0.14%，反映市况穩定。

正如周二指，短線的關鍵是回調的承接力，若回吐守住10天線，或跌穿後可迅速收復甚至重上20天線，後市有機會在20天線至50天線上落。昨天10天線得而復失，可視作初步通過考驗，短線偏好，並有機會上試日前高位27,860點甚至50天線（現約28,680點），但50天線不斷下移，將要視乎反彈速度，或於28,300點已有阻力。

碧桂園服務龍湖保持強勢

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率43比57，升逾3%佔上升股份一成多，跌逾3%佔一成；陽燭對陰燭為57比43，總結大市收市表現略為偏淡，但低位具買盤承接，較多股份以陽燭收市。

行業收市的表現一樣，變動不大，但即市卻大幅波動。本報數據庫追蹤的30個行業，有六成下跌，但只有零售及教育、汽車相關跌逾1%，分別跌1.51%、1.23%；上升行業亦大幅升小於1%，只有內房升2.47%及原材料升約1%。不過，收市相比全日低位，不少反彈超過2%，除了內房及原材料平均由低位升約4%收市外，科技器材、農業及水務、地產相關亦平均由低位升逾2%收市。周一提到的碧桂園服務（6098）、龍湖（0960）保持強勢，新城發展（1030）的後勁亦不減。

區間底初見支持 金山軟件小注吸

5月下旬，內地公布集成電路設計、軟件企業的稅務優惠政策，刺激半導體及軟件做好，其中金山軟件（3888）展現今年來跑贏的強勢領漲，股價曾逼近今年高位，之後回落，現快回到支持位，可以留意。金山軟件與騰訊（0700）攜手推出的核心手遊《劍網3》，加上公司分拆旗下北京辦公軟件即將於科創板上市，均有望成催化劑支持股價表現。走勢上，金山軟件近兩個月於17.5元至22元於上落，昨天試區間底部初見支持，可以小注吸納，並設低收17元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]