電視廣播（0511）(TVB）因去年手持的星美（0198）債券賬面值無法適當審計憑證，核數師羅兵咸永道提出「保留意見」，TVB今日發公告指，處理星美債券的特別小組在上月29日與核數師討論相關事宜，但仍未能解除保留意見。

TVB提到，特別小組與核數師同意，解決未來保留意見可能性將取決於星美債券的收回進度，而有關會計處理需要不同的支持財務資料。TVB特別小組會進一步向星美要求未能取得之資料，包括去年經審核財務報表及最近期之未經審核管理賬目；或會向有興趣買家出售債券；要求星美提早償還債券，包括針對星美發出法定要求償債書通知及將星美清盤；以及考慮星美之任何債務重組建議。

審核保留意見源自兩項交易，當本公司認購均由星美控股發行之 2300萬美元，年利率9.5%無抵押可贖回於2020年到期之定息債券及 8300萬美元的7.5%有抵押可贖回於2020年到期之可換股債券，而可換股債券以星美國際影院，根據星美截至2017年底止年度之年報，公司擁有成都潤運集團之41.34%權益之100%已發行股本之股份押記作為抵押。

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