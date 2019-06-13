星期日，灣仔，天晴。

空氣滿溢著汗水酸味，不過未有阻礙到港人守護我城的決心。默默走我路，沿途盡是白衣人。肩摩轂擊，冷不防聽到有人呼喚著我的名字。只見從距我十餘個身位的地方，有個白衣人影越過人海向我走來。「Louis，我哋有幾多年冇見啦？」眼前的中年男子頭上雖然有幾絲白髮，但兩眼依舊精光，兩頰精神飽滿，不正是我入行第一份工的上司程總？

「程總！好耐冇見啦，上次見你已經係四、五年前Patrick結婚，你退休生活點呀？」先交代些少程總的背景，嚴格來說，他是我畢業後第一份工作的上司的上司。當年投行花紅和味，一年一次派彩已夠買樓付首期，手握不知道幾多個物業的他，2012年雖然仍未滿50歲，但已「搵夠」上岸，決定就此退休，不用營營役役，自然容光煥發。我只是奇怪，像他一類不愁衣食的中產，通常都是政治冷感，而他竟會參與遊行？實屬天下第一奇事。

「係咪奇怪點解我會嚟遊行？」程總一眼便看穿了我的疑惑。「我係嚟還債，還咁多年嚟欠落呢個社會嘅債。」程總的答案，雖然浮誇得令人發笑，但見他神色凝重，卻似乎並非說笑。「Louis，我識你時你啱啱畢業，喺投行做咗成10年嘢，你而家肯定算係中產。中產來來去去，只會關心一樣嘢，你知道係咩？」

「錢！」不消一秒，我已經脫口而出。「啱！係錢，我哋返工又好、投資又好、炒賣又好，最緊要係有錢。」程總咀角向上翹，像是終於找到知音人。「你都知我已經退休咗好幾年，退咗休而能夠每月有收入嘅，我話我冇拎住物業，你都唔信啦！有啲說話，講出去會俾人串大口氣，但行內人會明白我只係講實話。」邊走邊說，但人潮太多、步伐太慢，談了近10分鐘，仍然囤塞在軒尼詩道中段，我們也索性放慢腳步閒聊起來。

「我認我自私，雖然輿論成日都話樓價太癲、後生仔買唔起樓，但我用自己角度思考，就算樓價唔升，我都唔希望佢跌；就算跌價，我都唔希望佢跌租，否則我嘅資產就會縮水。」程總眉頭一皺，像是懺悔過去對眾多事的沉默。「所以，我同好多中產朋友一樣，雖然未至於討厭班後生仔出嚟搞事，但幾年前佔中完結、條路開返，我心底係覺得：『終於唔駛阻住條街』。又咁講，我唔關心邊個做特首，只要樓價唔變，可以照樣食飯、行街、去旅行，林鄭定梁振英做，又有乜分別？」

「咪住程總，你意思係你今日出嚟行，只係驚將來資產貶值，而唔係覺得『送中條例』不公義？」如果這是他的答案，我確實會非常失望，因為只反映中產性格從來無變，仍然以自身利益作為考慮任何事的依歸。「貶值係預咗，『送中條例』通過後，走咗落嚟香港嘅貪官富商，唔需要再用自己方法返大陸，引渡佢哋北上將會成為新常態。之前走咗錢落嚟買咗樓嘅，驚覺佢哋喺香港嘅資產唔再安全，一定會沽貨。豪宅應該會好快跌價，之後再一步步跌落其他類型嘅物業。政府用幾多辣招都搞唔死嘅樓市，結果俾阿爺一招KO。」程總佯裝說笑，但卻是笑中有淚的苦笑。

「講到尾，你都只係驚資產縮水啫。」我平時甚少頂撞前輩，即使是政見不同，更何況是前上司？但此刻我心中有氣，加上天氣酷熱，語氣難免加重。「我最驚嘅係財產安全，『送中條例』有權凍結你嘅資產！我知我一個小市民，佢唔會無端端嚟搞我，大陸夠大把富豪啦；但唔好忘記好多上過胡潤榜嘅內地富豪，都俾人拉晒去坐監，你點知5年後、10年後，佢會點樣演繹呢條法例？」對，這就是免於恐懼的自由，中產出發點雖然是錢，但殊途同歸，最終都是擔心「兩制」名存實亡，蠶食了原本擁有的自由。

「係，講到尾我都係自私，但呢個諗法唔係我先有。好多中產朋友近期圍埋傾計，都驚『送中』威脅到財產安全。」程總沒有迴避我，還直接承認自己的貪婪。「就當我哋杞人憂天，本來就無呢個權力，點解要交出呢個權力？仲要係俾權一個無誠信、無公平司法制度嘅政權！講堅，我有朋友已經開始轉錢走，甚至有人已經物色緊其他地方嘅物業。冰封三尺，非一日之寒，林鄭話係市民誤解條例，要怪就怪點解呢個大國嘅司法制度，唔單止俾唔到信心大家，仲要令人恐懼！」弱弱一問，有錢人有路可走，但普遍市民又可走到何處？

「咁你所講嘅還債，又係咩意思？」我去遊行的目的很簡單，就是希望港府暫緩惡法，還債會否「吹」得太大？「呢個係圍埋幾個我嗰輩嘅舊同事舊行家，因為『送中』而得出嚟嘅結論。過去呢十幾年，我哋無乜點理過政治嘢，我唔係泛民、亦唔係建制，我係連投票都懶得投。」不要怪程總，其實身邊很多中產、投行同事行家也一樣。「正因為咁，立法會先會充斥住一堆政府做乜都支持嘅廢柴，亦令到真係想反一樣嘢時，議會內根本唔夠反映主流民意嘅票。所以我決定，由幾個星期前起，還返之前欠落嘅債，遊行、聯署、下半年區選，我都一定會參加、會投票。最少做好自己嗰Part，佢再動用國家機器嚟滅聲先算啦！」想不到『送中』，竟連政治冷感的中產也重新團結到，林鄭的「同行」威力確實不容小覷。

仍扮作昏睡，大夢裡等瞻仰。中產今天也終於醒覺了，但會否已太遲？

羅仕揚

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