對於網上稍早流傳一張大行瑞銀(UBS)稱中國通脹上升與「中國豬」有關報告的圖片,該行對此作出道歉。

據《彭博》引述瑞銀方面指,撰寫人瑞銀全球首席經濟師Paul Donovan所發表的早晨音頻評論全屬無意的(innocently intended)。瑞銀在電郵聲明中亦表示,對有關報告而引起任何誤會作出道歉,該行已刪除有關音頻評論,並重申指出內地通脹,是由於豬肉價格上漲所致。

Paul Donovan後來接受《彭博》訪問時再次就事件致歉,指自己犯了錯誤,不知不覺地使用了不當的字眼,強調自己的言論是無意冒犯的。

瑞銀早前就全球通脹狀況發表報告,其後疑似被下架,未能在瑞銀網站到找。從圖片中顯示,文中指內地通脹上升主要受豬瘟影響,稱「It matters if you are a Chinese pig. It matters if you like eating pork in China」(問題在於若你是中國豬,問題在於若在內地你喜歡吃豬肉),又稱由於中國出口食品到外地種類不多,所以豬瘟問題對環球影響不大。

