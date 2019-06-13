譚仔雲南米線今日舉行「員工子女獎學金」頒授典禮，計劃由2015年開始推行，名額20個，金額為該年80%學費，上限5萬元，至今已是第4屆，獎學金合計頒授近200萬元。譚仔國際行政總裁劉達民表示，隨著未來加大擴展分店網絡，會增加員工數量，會繼續擴展基金。他續稱，計劃由譚仔創辦人成立，因為意念很好，故集團沿用至今，雖然譚仔三哥米線未有類似計劃，但本身有亦設有與同事建立關係的計劃，未來會考慮將計劃擴闊至譚仔三哥。

只要在譚仔全職工作滿3年，其子女就讀指定6間本地大學的全日制課程，就可申請獎學金，不過子女需要在譚仔實習72小時，了解父母的工作環境，完成要求才可獲取獎學金，而父母亦不能在期內離職。譚仔雲南米線總經理許子康指出，因應香港愈來愈多大學，會定期檢討計劃，而獎學金亦會因應實際大學學費而調整。

連續獲得4年獎學金、香港科技大學4年級徐卓亮表示，譚仔「實習」令他更了解母親工作的辛苦，雖然開始非常不習慣，不過就學會如何與客人溝通，亦有朋友特意到譚仔支持自己。香港浸會大學3年級生何桂璋就指，中學已曾在譚仔實習，獎學金是經濟上的援助，實習後與母親有更多討論話題。

至於兩間譚仔的發展，劉達民透露，今年目標計劃各自開設10間分店，預計需增聘250名全職員工，又指今年租金開始「好傾咗」。另外，2020年首季將於新加坡或華南地區開設首間海外店，現在已「睇緊舖」。

記者：蕭嘉聰

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