里昂今日發表報告,題為「佔領2.0」(Occupy 2.0),並表示逃犯條例一旦通過,將是《美國─香港政策法》的轉捩點(tipping-point),對經濟會有很大的潛在影響。

報告初段像新聞報道般,詳細解說指香港政府因一宗謀殺案而提出逃犯條例修訂,各界以遊行及聯署表達憂慮,政府就建議作出過修改仍無法取得信任。里昂指出,100萬人上街仍無法動搖林鄭月娥(Carrie Lam unmoved by 1 million people on the streets )。最終在昨日釀成激烈的衝突。

報告提到,市場很關注條例會否影響《美國─香港政策法》,該法案認為香港的司法是獨立於中國內地,因此可以給予香港在旅遊、貿易等各方面有特別的對待,但美國國會「美中經濟與安全評估委員會」在5月份的一份報告指出,條例可能會損害香港強大的法律保障及令香港暴露在北京較弱的法制之下。

里昂認為,逃犯條例一旦通過,將是《美國─香港政策法》的轉捩點(tipping-point),美國會開始嚴正考慮香港是否仍能合理地接受美國的特別待遇。一旦《美國─香港政策法》被廢除,對香港的經濟影響會很大,外資對香港會失去信心,從而使資金由香港的商業及資產市場流走。

