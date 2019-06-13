港股U盤嘜至最高位收市

港股早段跌幅顯著，一度失守27000點大關，低見26825點，午後走勢回穩，收市競價時段更嘜高至全日最高位，收市僅跌13點或0.05%，報27294點，成交金額812億元，連跌2個交易日；國指跌22點或0.21%，報10472點。

騰訊（0700）成跌市火車頭，該股偏軟，埋單跌0.95%，收報334.2元；其次為匯控（0005），收市跌0.62%，報64.3元，兩股合共拖低大市42點。傳阿里已向遞交上市申請，港交所（0388）逆市升1.23%，收報262.4元。

內房股午後炒上，其中碧桂園（2007）漲5.14%，收報11.46元，屬升幅最大的藍籌；另潤地（1109）升1.52%，收報33.4元；中海外（0688）升2%，收報28元。

國際油價下跌，油股受壓，三桶油全線向下，中海油（0883）跌0.96%，收報12.32元；中石油（0857）跌1.17%，收報4.23元；中石化（0386）跌1.17%，收報5.06元。

中汽協公布，5月汽車銷量連跌11個月，拖累車股表現。吉利（0175）跌0.94%，收報12.58元；長汽（2333）挫3.6%，收報5.56元

太興（6811）今日掛牌，股價全日偏軟，收市報2.64元，較招股價3元大跌12%。

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