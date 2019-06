內地5月份CPI創15個月新高。網上流傳一張大行瑞銀(UBS)發表「非常正常的通脹狀況」為題的報告之圖片,圖中顯示內地通脹上升主要受豬瘟影響,又說「It matters if you are a Chinese pig. It matters if you like eating pork in China」(問題在於若你是中國豬,問題在於若在內地你喜歡吃豬肉)。

本報未能在瑞銀網站到找該份報告,擬似被下架,惟網上流傳該圖片顯示,有關報告由昨日發出,指內地通脹上升是受豬瘟影響,因中國人喜歡吃豬,由於中國出口食品到外地種類不多,所以豬瘟問題對環球影響不大,惟若中國通脹影響政治和其他政策問題,則對全球有影響。

圖片顯示,除了中國,該行也提及美國和日本的通脹情況,當中指目前美國通脹情況基本正常。

