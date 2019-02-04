市場憂慮全球經濟增長前景，隔晚美股連跌第二日。港府修訂《引渡條例》激起大規模示威行動，港股昨日下挫480點後，今早繼續向下，跌穿10天線。

恒指今早低開90點，報27217點，開市後跌幅擴大，跌穿10天線(27128點)和27000點水平，曾低見26825點，最多下挫483點，其後跌勢喘定，並拗腰重上27000點水平，半日收報27072點，下跌235點或0.86%，成交金額444億元；國指跌72點或0.69%，報10422點。

聯通（0762）升1.91%，收報8.52元，是升幅最大的藍籌；中人壽（2628）跌2.94%，收報17.8元，是跌幅最大的藍籌。中移動（0941）升0.36%，收報69.05元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點；騰訊（0700）跌1.78%，收報331.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低48點。

本地地產股未止跌，長實集團（1113）跌1.7%，收報57.75元；新世界發展（0017）跌1.55%，收報11.46元；新地（0016）跌1.36%，收報123.4元。

中汽協昨日公布，5月汽車銷量連跌11個月；首5個月汽車銷量按年降幅，較1至4月略為擴大。汽車股向下，長汽（2333）挫4.51%，收報5.51元；吉利（0175）跌1.89元，收報12.46元；東風（0489）跌1.6%，收報6.17元。

國際油價挫4%，創近5個新低。石油股「三桶油」下跌，中海油（0883）跌1.93%，收報12.2元；中石油（0857）跌1.4%，收報4.22元；中石化（0386）跌1.76%，收報5.03元。石化股華油能源（1251）和中石化油服（1033），分別跌2.53%和2.08%，收報0.77元和0.94元。

太興（6811）今早主板掛牌，半日收報2.73元，較招股定價3元低9%或0.27元，每手1000股，撇除收費帳面蝕270元。

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