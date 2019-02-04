【開市焦點】港股ADR跌180點 太興今日掛牌
文章日期：2019年6月13日 08:30
市場憂慮貿易戰持續，美股二連跌，港股ADR亦向下。港股ADR比例指數跌180點，報27127點。
港股預託證券普遍向下，匯控（0005）ADR折算港元計報64.5元，較本港收市價低0.33%；騰訊（0700）ADR收報334.6元，低0.82%。
三桶油方面，中海油（0883）ADR報12.4元，低0.72%；中石化（0386）ADR收報5.1元，低1.31%；中石油（0857）ADR收報4.3元，低0.7%。
電訊股偏軟，中移動（0941）ADR收報68.5元，低0.52%；聯通（0762）ADR收報8.3元，低0.91%。
焦點股份：
太興（6811）今日掛牌，暗盤價收報2.81元，較招股價3元低6%，以每手1000股，不計手續費，帳面蝕190元。
小米（1810）再度回購，集團在公開市場回購532萬股B類股份，每股介乎9.5至9.57元，涉資約5081.33萬元。
中人壽（2628）公布，今年首5月累計原保險保費收入約3216億元人民幣，按年增長4.72%。
金利豐金融（1031）發盈警，預期截至3月底止全年純利顯著下跌，主要受一次性撇銷影響。