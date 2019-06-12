被稱為「新末日博士」的大和資本市場首席經濟師賴志文對明報表示，有別於股票分析師，經濟師對引渡條例的憂慮有所不同，他強調以後做人民幣預測時會「小心啲」，但不特別擔心，因為所做的預測都是有基礎的。

賴志文因為一直看淡內地經濟及多次預測人民幣「穿7」而被譽為末日博士，事實上他早在2014年預示內地有走資跡象及估計人民幣會下跌，而翌年的確發生了「811匯改」、人民幣暴跌及A股股災。

賴志文今晚對明報表示，基於公司背景，他評論人民幣及中國經濟，一直未受過任何壓力，亦未受過任何「飲咖啡」的邀請。但他了解到行內有經濟師在評論這些事時，受到管理層壓力，但據他了解亦非官方壓力。

他認為人民幣未至於涉及國家安全問題，相信不是最敏感的議題，不過他以後預測人民幣走勢時亦會小心一點，盡量做到持平，最緊要是論述有基礎，基於事實作預測。

記者：廖毅然

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