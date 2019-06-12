有沽空機構對逃犯條例表示憂慮，曾經狙擊多隻中資股的GMT Research，其創辦人Gillem Tulloch表示，考慮把公司遷往新加坡或英國。他對明報表示，「擔心因撰寫有關中資公司的負面報告，而被指控泄露國家機密。」

Gillem Tulloch接受明報查詢時指出，他們多針對中資公司誇大盈利而撰寫研究報告，而中資公司普遍會用各種辦法嘗試去令他們禁聲，包括向監管機構投訴等。而現時香港討論中的引渡條例，增加了他們對中資公司進行負面研究的風險。他直言，擔心因講出真相而被指控泄露國家機密。

GMT Research 曾經發表多份針對中資公司的報告，從2016年起，被GMT Research指控財務造假的中資公司，包括北控水務（0371）、中國恒大（3333）、國藥（1099）、安踏（2020）、特步（1368）、361度（1361）、舜宇光學（2382）、中交建（1800）及蒙牛（2319）。而上月，他們更有一份有關李嘉誠旗下長和（0001）的報告。

社會上有聲音指，若果沒有犯法，不用擔心此引渡條例。Gillem Tulloch認為，如果中國的司法制度是可信任的，這說法才成立。他認為引渡條例在理論上是合理的，但並不切實可行。他認為，世界上有很多國家都不與中國簽署引渡協議，問題在於外國人都擔心無法在中國內地得到公平審判。

Gillem Tulloch較早前對彭博指，因此條例考慮把公司遷移至新加坡或英國。他對明報表示，暫時沒有意向離開香港，他認為香港是他們的家，他們亦不想遷移，但若條例通過，他們會觀察條例的實施情況及會否影響他們對中資公司的研究。

記者：廖毅然

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