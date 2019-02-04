市場憂慮中美貿易協議或難達成、內地上月通脹創15個高位，內地A股低開低收。港府修訂「逃犯條例」引發大規模示威行動，港股在連升四日累漲千點後，今日表現急挫，曾瀉逾500點，跑輸亞太區股市表現。

港股開市前已再失守250天線，今早低開186點，報27603點，開市後跌幅已擴大，跌穿20天線(27419點)，並穿27400點水平，午後跌勢再急，低見27222點，最多瀉567點，尾市跌勢略回順，港股收報27308點，下跌480點或1.73%，逾1個月最大單日跌幅，全日成交金額減少至769億元；國指跌125點或1.18%，報10494點。

50隻恒指成份股中，僅得創科實業（0669）一隻股有得升，全日升0.55%，收報54.5元，是升幅最大的藍籌，是跌幅最大的藍籌，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點。

友邦（1299）跌2.59%，收報75.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低72點。騰訊（0700）跌2.09%，收報337.4元，亦拖累恒指58點。

本港政局不穩，加上高銀金融（0530）決定取消支付早前以逾百億元投得的啟德商業地王的地價，本地地產股遭拋售，地產分類指數下跌1164點或2.76%。新世界發展（0017）跌4.75%，收報11.64元；新地（0016）跌3.1%，收報125.1元；信置（0083）跌3.05%，收報12.7元；高銀無升跌，收報2.31元。

憂未來全球手機出貨量下跌，手機設備股下挫，舜宇（2382）挫6.05%，收報69.15元；瑞聲（2018）跌3.44%，收報42.1元；舜宇（2382）跌6.05%，收報69.15元；富智康（2038）挫6.25%，收報0.9元。

內地5月份廣義乘用車零售銷量連跌12個月。汽車股下跌，吉利（0175）跌2.91%，收報12.7元；北京汽車（1928）跌2.02%，收報36.35元；東風（0489）跌2.03%，收報6.27元。

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