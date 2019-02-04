市場憂慮中美貿易協議未能達成，隔晚美股下跌。內地A股今早回吐，拖累四連漲、累升1025點的港股表現向下，跌穿20天線，並跑輸亞太區股市表現。

恒指今早開市前已再失守250天線，低開186點，報27603點，開市後跌勢未止，失守27500點至27600點水平，並跌穿20天線(27421點)，上午10時50分左右，低見27333點，最多瀉455點，半日收報27348點，下跌440點或1.59%，成交金額412億元；國指跌121點或1.14%，報10498點。

創科實業（0669）升0.55%，收報54.5元，是升幅最大的藍籌；舜宇（2382）跌6.45%，收報68.85元，是跌幅最大的藍籌。煤氣（0003）升0.46%，收報17.32元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點。

中美貿易關係未見緩和，加上香港修訂《逃犯條例》引發大規模抗議，國際金融和本地銀行股受捱，友邦（1299）跌2.27%，收報75.35元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低63點；渣打（2888）挫2.55%，收報68.75元；匯控（0005）跌1.3%，收報64.6元；中銀香港（2388）跌2.1%，收報30.35元。

有發展商憂港「社會矛盾和經濟不穩定」，決定撻訂百億元的啟德商業地。本地地產股捱沽，新世界發展（0017）跌3.93%，收報11.74元新地（0016）跌3.1%，收報125.1元；信置（0083）跌2.6%，收報12.76元。

下周起實施網上收費的壹傳媒（0282）創52周新高，半日飈22.95%，收報0.3元。

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