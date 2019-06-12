【有片：選股王】消費升級支持 豪華車銷量逆市揚 呢隻車股有力再上
文章日期：2019年6月12日 12:03
恒指跌440點，收報27348點，成交金額412億元。美股衝高回落，亞洲股市變動不大，唯獨港股下挫，似乎與立法會就逃犯條例修訂進行二讀有關。本地地產股普遍跌逾2%，領展（0823）也受壓跌逾1%。如果市場憂慮的是中環金鐘一帶出現混亂或佔領，回顧2014年雨傘運動的經驗，沽壓只會相當短暫。要小心的反而是草案一旦通過，美國隨時會取消香港關係法的話，屆時香港就變成一個普通的內地城市，經濟一定會受到影響，港股也可能被邊緣化。
說回大市，今早跌勢頗全面，普遍亦跌逾1%。市場基本上全無亮點，內地炒作5G概念港股不跟，昨日強勢的基建股也無力再上。兩隻新股表現迥異，中國烟草（6055）輕微高開後升幅逐步擴大，收報5.57元，較招股價高14%，東方教育（0667）則跌8.6%。
內地汽車銷量下跌，但受到消費升級支持，豪華車銷量逆市向好。華晨中國（1114）主席吳小安日前表示豪華品牌每月的銷量都有正向增長，尤其該公司的寶馬汽車，全年銷量目標增長15%，首4月銷量按年增長29%，已超出預期。集團股價表現也優於其他汽車股。隨着下半年推出更多新車款，銷售料可更佳，有力挑戰4月份高位9.6元水平。
張兆聰
明報首席評論員