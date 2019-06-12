渣打銀行表示，因金鐘交通嚴重受阻，為了確保員工及客戶的安全，該行位於金鐘的分行及優先理財中心會暫停營運，包括櫃位服務、支票存款服務、自動櫃員機及現金及支票存款機服務暫停，直至另行通告。在此期間，渣打客戶請到其他地區的渣打分行，亦可透過本行的電話理財或網上理財服務使用銀行服務。

信銀國際宣佈，由於金鐘部份地區出現交通管制，該行中信大廈分行將暫時停止提供服務，直至另行通知為止。其他分行則照常營業。受影響客戶可到本行位於上環德輔道中232號分行或任何其他分行，或透過網上理財或電話理財處理一般銀行及理財事務。

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