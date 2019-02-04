中國國家統計局公布，5月份居民消費價格(CPI)按年上漲2.7%，符合市場預期，創15個月新高，按月升0.2個百分點。

其中，食品價格同比上漲7.7%，非食品價格同比上漲1.6%；消費品價格同比上漲3.2%，服務價格同比上漲1.9%。今年首5個月，CPI比去年同期上漲2.2%。

食品煙酒價格同比上漲5.8%，影響CPI上漲約1.69個百分點其中，鮮果價格上漲26.7%，影響CPI上漲約0.48個百分點；鮮菜價格上漲13.3%，影響CPI上漲約0.31個百分點；畜肉類價格上漲12.5%，影響CPI上漲約0.51個百分點，其中豬肉價格上漲18.2％，影響CPI上漲約0.38個百分點；雞蛋價格上漲8.7%，影響CPI上漲約0.04個百分點；禽肉類價格上漲6.4%，影響CPI上漲約0.08個百分點；糧食價格上漲0.5%，影響CPI上漲約0.01個百分點；水產品價格下降0.4%，影響CPI下降約0.01個百分點。

另外，5月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年升0.6%，符合市場預期，按月升0.2%。

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