美國總統特朗普再度就貿易問題向中國施壓，若未能與中國回到之前與美國的共識，美方寧願不達成協議。言論拖累隔夜美股走低，港股今早跟隨低開。恒指今早低開186點或0.68%，報27603點，成交金額25億元；國指今早低開55點或0.53%，報10564點。

友邦（1299）及騰訊（0700）領跌，分別挫1.3%及0.81%，開報76.1元及341.8元，合共拖低大市58點。

藍籌方面，潤地（1109）公布，5月份實現總合同銷售金額同比增長36%，該股逆市走強，高開1.64%，報34元，成今早表現最強藍籌；舜宇（2382）公布，5月份手機鏡頭出貨量1.067億件，按月減少5.8%，開市跌3.53%，開報71元，屬表現最差藍籌。另一手機設備股同樣走低，瑞聲（2018）跌1.95%，報42.75元。

高銀金融（0530）昨日宣布，因董事會中大多數投票贊成暫停提供財務資助以清付地價，其早前投得的啟德首幅跑道商業地第4C區4號地皮將會「撻訂」，該股今早平開，開報2.31元。

啟德商業地遭「撻訂」，受消息影響，地產股普遍受壓，恒地（0012）跌0.72%，開報41.2元；新地（0016）跌0.93%，開報127.9元；新世界（0017）跌1.31%，開報12.06元；長實集團（1113）跌0.75%，開報59.3元；信置（0083）跌0.76%，開報13元。

長汽（2333）公布，5月集團錄得銷量為6.26萬輛，同比跌11.78%；產量6.34萬輛，按年跌10.86%，該股開報5.8元，升0.34%。

華潤置地（1109）公布，5月份實現總合同銷售金額約213.2億元人民幣，按年增36%。