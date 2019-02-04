【開市焦點】貿易戰陰霾籠罩 港股ADR跌55點
文章日期：2019年6月12日 08:56
受貿易戰陰霾籠罩，隔夜美股走弱，港股ADR受壓。港股ADR比例指數收報27734點，跌55點或0.20%。
個股走勢分化，匯控（0005）ADR折算港元計報65.43元，較本港收市價跌0.03%；騰訊（0700）ADR收報344.01元，跌0.17%。三桶油方面，中海油（0883）ADR報12.74元，高0.47%；中石化（0386）ADR收報5.2元，低0.76%；中石油（0857）ADR收報4.35元，近平收。
電訊股偏軟，中移動（0941）ADR收報69.76元，低0.2%；聯通（0762）ADR收報8.4元，低0.47%。
焦點股份：
高銀金融（0530）宣布，因董事會中大多數投票贊成暫停提供財務資助以清付地價，其早前投得的啟德首幅跑道商業地第4C區4號地皮將會「撻訂」。
舜宇（2382）公布，5月份手機鏡頭出貨量1.067億件，按月減少5.8%，按年增38.7%。
長汽（2333）公布，5月集團錄得銷量為6.26萬輛，同比跌11.78%。
華潤置地（1109）公布。5月份實現總合同銷售金額約213.2億元人民幣，按年增36%。