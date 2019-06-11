一個城市的和平，從來倚賴於大國利益的平衡才得以締造出來。過往香港民間有不少遊行示威，多少能令政府立場軟化，但今次遊行人數破天荒，仍未動搖到政府分寸，意味香港目前已失去平衡，單靠民間反對浪潮不足以左右大局。儘管民間憂慮修例過後會摧毀香港金融地位，甚或外資通通撤走，但從近期股市去看，也許反映民間與外資的期望不太一致。

對國際企業而言，中國市場仍然是大餅。即使Facebook是全球民間常用的社交媒體，但Mark Zuckerberg仍希望討好中國政府而求打入內地市場。Google亦被揭發曾設立蜻蜓計劃，設立中國版搜尋器。這類方向縱使會被指摘「漠視」中國人權狀況，甚至被內部員工斥責，在商言商，外資仍會繼續進軍中國內地。普通用戶如何心裏罵Facebook，身體依然很誠實。既然一般用戶的聲音無阻嚇力，中國又是一塊肥豬肉，外資是沒有理由去得失中國。

單純從利益計，縱使如外界所說，一旦按政府提議修改《逃犯條例》會引發外資撤離，甚或奢望藉此警嚇政府撤回議案，外資在枱面依然不會表態。一旦較明顯地表態，以此敏感時刻，意味要與中國唱反調，從此更難進入中國市場。

香港一直保持的特色正是法治與自由，一旦消失，便幾乎與上海、深圳等城市看齊，甚至被比下去。對外資來說，如一心要打入中國內地，何不直接到上海、深圳，更何況當地創新可能做得更好，亦是中國的親生子，更容易接通文化。直到香港的優勢消失，外資只要悄悄將重心遷去其他一線城市即可，絕無必要犧牲自己往後的利益而冒險提前表態。看到恒指兩日連升逾800點，便知外資預計條例生效到他們部署之前，仍有充足時間，不至於一時間有大混亂。

古來推動政府改革要不靠外部勢力，要不靠極大型的民眾示威，前者的外國領事聲音到外資都難幫上忙，後者的約100萬人示威仍如同隔音牆，不會威脅到深圳河以北的勢力。也許餘下的，只看建制派議員如何評估日後的選情而已。

賈文清

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