高銀金融（0530）收市後突然宣布，將「撻訂」早前投得的啟德首幅跑道商業地第4C區4號地皮，集團獨立非執行董事石禮謙於電話會議指出，由5月投得地方至今，經濟環境已急速改變，由於今日需要支付餘額，因此昨日召開會議，討論集團應否再投資180億元於該地皮，有6名董事同意「撻訂」，少數服從多數下，通過決定。

問及是否因《逃犯條例》而決定「撻訂」，石禮謙表示對條例持正面看法，不過社會及經濟不明朗，加上國際及中美關係急速變化，董事考慮到相關風險，他又稱，今次決定是「與時並進」，董事傾向保守及審慎，入標不是倉卒決定，今次的決定是看淡中短期對啟德商廈及酒店市場，並非看淡整體市場。

董事會主席潘蘇通就表示，集團投入很多心機，加上與原有的住宅地有協同效應，對董事會決定感到「茫然及無奈」，認為長遠而言，樓市不會受到衝擊。

石禮謙提到，潘蘇通於昨日會議中，曾提出以個人名義購入地皮，「（潘蘇通）好想幫上市公司買返」，但規則並不容許。潘蘇通強調，當地皮重新招標時，一定會以個人名義入標，形容自已對該地皮「情有獨鍾」，以往多次投地都「冇試過兩晚瞓唔著咁興奮」。他認為，雖然近日香港社會矛盾及經濟不穩定，不會影響香港住宅以及商業市場，強調自己充滿信心，長遠而言不會受到衝擊。

石禮謙表示，集團為項目已投放的成本不多，對高銀財務影響輕微，難以估計政府轉售項目所帶來的損失。

記者：蕭嘉聰

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