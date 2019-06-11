高銀金融（0530）收市後宣布，因董事會中大多數投票贊成暫停提供財務資助以清付地價，其早前投得的啟德首幅跑道商業地第4C區4號地皮將會「撻訂」。

高銀在通告表示，因應獨立非執董石禮謙要求，昨日就上述提案召開了緊急董事會會議。管理層向董事會證明，公司有充足和可動用資金支付該地皮約111億元地價的餘款，但3名執董周曉軍、黃睿及許惠敏，以及3名獨立非執董石禮謙、鄧耀榮和黃偉樑認為，近期發生的社會矛盾和經濟不穩定將對香港商業地產市場的增長產生負面影響，並投票贊成暫停提供財務資助的提案。

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至於反對提案的董事會主席潘蘇通則認為，近期發生的社會矛盾和經濟不穩定不會對香港商業地產市場的長期發展有所影響，並表示有信心收購該地皮會對集團現有位於啟德4B區4號的住宅用地發展帶來重大協同效益，獨立非執董高敏亦投反對票。但因贊成票佔大多數，故通過提案。

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高銀指，根據律師的法律意見，公司已支付的2500萬元按金將被沒收，而港府將可酌情在適當時間、地點和方式下轉售該地皮，所有轉售或轉售的損失和費用，應由投標人，即高銀旗下的駿騰投資去支付，並由政府作為違約賠償金處理。

是次被「撻訂」的第4C區4號地皮於上月15日拍賣，共收得6份標書，最終由高銀以逾111.244億元投得，除成為政府首幅批出的跑道區商業官地外，每方呎樓面地價12888元更創東九商業地呎價新高。高銀當時表示，將建地標式高級酒店和辦公大樓，預計總投資額約160億至180億元。

高銀金融今日收報2.31元，無升跌。

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