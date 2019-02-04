人民銀行本月下旬再發離岸央票，刺激內地A股連升二日，並帶動港股連升第四日，四日累升1025點。

恒指今早高開98點，報27677點，早段升幅逐步擴大，升穿250天線(27747點)，並維持逾200點升幅，午後於27800點水平爭持，曾高見27857點，最多升279點，尾市走勢略回順，全日收報27789點，上升210點或0.76%，成交金額916億元；國指升93點或0.89%，報10620點。

蒙牛（2319）升3.21%，收報30.75元，是升幅最大的藍籌；中海外（0688）跌1.06%，收報28元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.05%，收報77.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻29點；中海油（0883）跌0.63%，收報12.68元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。

內地媒體報道，騰訊（0700）發內部郵件稱，對公司現有職級體系進行調整，並改革中高幹群體績效考核。騰訊午後回升，全日升0.47%，收報344.6元。領展（0823）再創新高，高見99.35元，全日升0.97%，收報99.25元。

內地擬推出專項債資金用作項目資本金，市場憧憬將可帶動基建投資，基建股急升，中鐵（0390）揚7.81%，收報6.21元；中鐵建（1186）揚7.23%，收報10.08元；中交建（1800）漲4.85%，收報7.35元。

水泥股亦受專項債資金消息沖喜，西部水泥（2233）飈7.55%，收報1.14元；中國建材（3323）揚7.14%，收報6.45元；海螺水泥（0914）升4.78%，收報47.1元。

重型機械股受上述消息炒上，中聯重科（1157）急升8.39%，收報5.04元；中國重汽（3808）急升7.83%，收報15.98元；濰柴動力（2338）升6.61%，收報13.22元。

中國上月國內手機出貨量按年增長1.2%，手機設備股做好，瑞聲（2018）升2.59%，收報43.6元；舜宇（2382）升2.01%，收報73.6元。再炒鴻海董事長郭台銘參選國民黨台灣總統初選，鴻海旗下富智康（2038）抽升9.09%，收報0.96元。

憧憬阿里巴巴數周內提交在港上市申請，港交所（0388）見1個月高位，並升穿50天線(263.608元)，全日升2.64%，收報264.8元。阿里系阿里影業（1060）漲4.97%，收報1.69元。傳或成為是次IPO的牽頭行之一的中金（3908）爆升7.5%，收報15.2元。

蘋果動新聞下周一起收費，刺激壹傳媒（0282）股價抽升，午後升幅再擴大，全日爆升19.02%，收報0.244元。

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