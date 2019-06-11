光大新鴻基證券策略師伍禮賢預計，港股下半年在中美貿易戰談判持續之下，會在25000點至30000點之間波動，至年底有波幅，無升幅。現時估值在平均水平，已考慮貿易戰對公司盈利影響， 認為港股再大幅上升或下跌的空間不大。他預期，國指波幅為9700點至12000點，上證波幅為2700點至3200點。

伍禮賢看好三個行業，包括消費、基建和金礦股，推介7隻個股，包括蒙牛乳業（2319）、海底撈（6862）、日清食品（1475）、中國中鐵（0390）、中交建（1800）、山東黃金（1787）和招金礦業（1818）。

財富管理策略師溫傑認為，港股能否能否「七翻身」，宜留意中美兩國能否藉6月底G20峰會的契返回談判桌。部署上，溫傑建議靈活佈局亞洲股債資產，增持環球債券，以及小注配置黃金分散風險。

人民幣破7算預期上升，外匯策略師任曉平表示認為人民幣下半年穿7機會大，中國正在去槓桿本身已減慢經濟增長，加上貿易戰，若經濟失速，中國將貶值人民幣幫助經濟，預計波幅為6.68至7.15。

現時不少預期美國7月減息，今年減息三次，任曉平指美國經濟仍有3%增長，失業率仍在低位，通常減息前會出現經濟信心指數連跌，PMI跌穿50，現時未有出現。因此他預計今年只會在年底減息一次，美元會反彈，不過對明年經濟增長有憂慮。

記者：歐陽偉昉

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