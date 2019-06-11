美國記憶存儲設備製造商西部數據(Western Digital)表示，公司暫停與中國手機設備商華為的戰略伙伴關係。

《日經亞洲評論》引述Western Digital行政總裁Steve Milligan表示，華為被美國列入黑名單後，公司已暫停與華為的戰略伙伴關係，並全面暫停向該中國手機製造商發貨。

公司稱，華為佔該公司收入來源比重不足10%，會考慮就恢復與華為貿易尋求許可。

Western Digital於4月宣布，與華為達成戰略合作協議，旨在加強其在硬盤和非揮發性閃記憶體(nonvolatile flash)存儲技術等領域合作關係，公司並為華為提供包括用於智能手機的快閃存儲器(flash memory)等產品。

路透早前報道，消息美國公司英特爾(Intel)、高通(Qualcomm)和南韓營運商LG Uplus已限制員工與華為，就技術和技術標準進行非正式溝通。

此外，路透今日引述東京電子高層人士表示，公司不會向被美國政府列入黑名單的中國客戶供貨，該兩間公司為應用材料(Applied Materials)和泛林半導體(Lam Research)。

路透另引述知情人士表示，另外一家日本晶片設備供應商也在考慮停止向列入黑名單的中國公司發貨。

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