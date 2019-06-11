按揭證券公司旗下的香港年金，去年推出公共年金時，初期與20間銀行合作銷售，及後因出現交叉銷售等問題而改由年金公司自行銷售。但香港年金公司總裁劉應彬今日透露，近月重新與銀行界商討合作，並敲定將在下周一起由中銀香港（2388）、渣打及上海商業銀行作為轉介銀行，不過合作模式與去年有別。

劉應彬透露，去年的做法銀行負責大部分的銷售程序，但今次的合作，銀行純粹是轉介角色，當銀行留意到客戶對年金產品有需求時，可對客戶進行簡單的產品介紹，並讓客戶填作一份轉介表格，記下基本個人資料後，由年金公司負責一切後續工作包括財務分析、利益說明及收款等。他認為這做法對銀行有好處，一方面年金公司仍有佣金給予銀行，另一方面這模式大大減輕銀行前線人員的工作量。而對年金公司而言，可利用銀行廣闊的分行網絡及客戶基礎，讓更多人接觸到公共年金產品。

他指出，現時亦有與其他銀行商討，希望日後可把轉介模式擴展至其他銀行。

他又透露，自去年底取消由銀行進行銷售的安排後，至今年5月底，年金公司自行處理了約1000宗申請個案，錄得8億元保費收入，即平均每一張保單80萬元。而在上月初年金公司推出3項折扣優惠後，5月份新增申請212個，涉及1.78億元保費收入，按月60％。

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