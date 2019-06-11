【欠債還錢】英皇證券子公司入稟 向內地商人景百孚索償2.55億元
文章日期：2019年6月11日 13:09
英皇證券（0717）旗下英皇卓越信貸入稟法院，向內地商人景百孚索償。法庭文件指出，英皇卓越信貸向景百孚提供的一筆2.5億元貸款，在3月底到期後景百孚仍未償還，因此英皇卓越信貸向法院提出索償，包括連本帶息合共約2.55億元，以及從6月9日起至對方全數償還欠款期間，根據本金以年利率15厘計算之利息。
景百孚是嘉年華國際（0996）的大股東、主席兼行政總裁，但今年3月25日，公司發通告指景百孚被券商斬倉10.3億股，佔總股本4.35%，另據景百孚向董事會匯報，其斬倉後持有的35.97%股權當中，有32.9%，即78.22億股亦已被抵押，當中包括向英皇證券抵押的4.36億股股份，以獲得6404.4萬元的借款。其後，景百孚於4月初辭任行政總裁，但保留主席一職。
另外，本港知名莊家莊惠滿入稟法院，向陳運逴索償1831萬元欠款。2011年細價股無縫綠色（8150）發生董事會爭拗，罷免「廉署尅星」林炳昌董事職位，當時林炳昌透露，莊惠滿為無縫綠色的隱形股東；至於被其索償的陳運逴是冠輝集團前主席，陳運逴去年已將冠輝集團轉手並辭任，公司現稱長城匯理（8150）。