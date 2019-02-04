隔晚美股繼續強勢。人民銀行本月下旬再發離岸央票，刺激港股連升第三日，收復牛熊分界線。

恒指今早高開98點，報27677點，開市後升幅逐步擴大，中段於27700點水平爭持，其後買盤持續，升穿250天線(27747點)，高見27834點，最多升256點，半日收報27789點，上升210點或0.76%，成交金額486億元；國指升92點或0.88%，報10619點。

瑞聲（2018）升3.06%，收報43.8元，是升幅最大的藍籌；長建（1038）跌0.78%，收報63.4元，是跌幅最大的藍籌。平保（2318）升2.01%，收報88.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻29點；中移動（0941）跌0.36%，收報69.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。

重磅股騰訊（0700）)跌0.12%，收報342.6元；友邦（1299）升1.05%，收報77.1元。憧憬阿里巴巴數周內提交在港上市申請，港交所（0388）升2.95%，收報265.6元。領展（0823）再創新高，高見99.35元，半日升0.81%，收報99.1元。

市場憧憬內地擬推出專項債資金用作項目資本金，將可帶動基建投資，刺激基建股及水泥股急升。基建股方面，中鐵建（1186）飈7.87%，收報10.14元；中鐵（0390）飈7.81%，收報6.21元；中交建（1800）漲5.42%，收報7.39元。水泥股方面，中國建材（3323）飈7.14%，收報6.45元；海螺（0914）漲5.23%，收報47.3元；華潤水泥（1313）升3.89%，收報7.48元。

中資券商股受追捧，中國銀河（6881）飈7.02%，收報4.42元；海通證券（6837）飈6.23%，收報8.52元；中信証券（6030）升5.05%，收報14.98元。

蘋果動新聞下周一起收費，刺激壹傳媒（0282）股價抽升，升8.78%，收報0.223元。

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