恒指升210點，收報27789點，成交金額486億元。中央昨日印發《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》，允許將發債所得作為符合條件的重大項目的資本金。雖然如何執行並不清楚，但理論上，此舉等於可沒有任何資本、純靠債務大搞基建，消息當然刺激基建、建材料股份大升，3隻基建股升幅介乎5.4%至7.8%，水泥鋼鐵股升幅亦普遍達5%。之後中港股市愈升愈有，市傳阿里即將遞交上市申請，港交所（0388）升近3%，內房、中資券商股亦強勢。

要留意，新增專項債目前還剩餘1.3萬億元額度，指定用於基建的佔比約15%至30%，金額約2000億元至4000億元左右。若全數作為本金，並假設槓桿率為5倍，理論上可拉動10000億元至20000億元基建，但當中尚有很多不確定性，這個估算要打很大折扣。對於基建股短期氣氛會有幫助，但是否真的可展持續升浪，不宜樂觀。

論值博率倒是水泥股更好。今年1-4月固定資產投資增長6.1，當中廣義和狹義基建僅升3%和4.4%，反而房地產新增投資升11.9%，支撐起固投增長。由於總需求偏穩，今年水泥價格亦微升，以水泥價格指數作為參考，去年6月約處於143點，現在則為150點，升幅約5%。當基建需求轉強，叠加房地產投資表現續有好表現，則水泥價格有望進一步攀升，水泥股今早升幅也不遜於基建股，宜以龍頭海螺水泥（0914）為首選。

張兆聰

明報首席評論員