隔夜美股走強，港股今早跟隨造好，恒指高開98點或0.36%，報27677點，見近三周高位，成交金額26億元；國指今早高開23點或0.22%，報10549點。

友邦（1299）及平保（2318）為升市領頭羊，友邦高開0.92%，報77元；平保高開0.46%，報87.6元，合共推高恒指30點。

藍籌股方面，吉利（0175）昨日公布，5月份總銷量9.0309萬部，按年減少27%，拖累今早股價下跌，開市跌0.93%，報12.8元，屬今早表現最曳藍籌。

手機設備股個別走，瑞聲（2018）升1.06%，收報42.95元；舜宇（2382）升0.83%，收報72.75元。丘鈦（1478）昨日公布上月攝像頭模組銷售量錄得3604.6萬件，按月減少4.9%，今早報6.24元，跌0.6%。小米（1810）昨日回購524.72萬股，股價小幅高開0.5%，報9.58元。

市場憧憬減息，地產股全線揚，恒地（0012）升0.12%，開報41.3元；新地（0016）升0.85%，開報130元；新世界發展（0017）升0.5%，開報12.02元；長實集團（1113）升0.92%，開報60.5元；信置（0083）升0.46%，開報13.12元。

閱文（0772）建議在6個月內進行回購，今早高開5.8%，報32.9元。