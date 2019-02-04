【開市焦點】港股ADR挫59點 騰訊ADR跌0.67%
文章日期：2019年6月11日 08:40
美股連日強勢，惟人民幣走弱，市場憂慮人民幣跌穿7算，港股ADR回吐。港股ADR比例指數跌59點，報27518點。
港股預託證券走勢迥異，匯控（0005）ADR折算港元計報65.31元，較本港收市價高0.1%；騰訊（0700）ADR收報340.69元，跌0.67%。三桶油方面，中海油（0883）ADR報12.72元，跌0.3%；中石化（0386）ADR收報5.17元，低0.62%；中石油（0857）ADR收報4.34元，低0.16%。
電訊股偏軟，中移動（0941）ADR收報70.1元，升0.07%；聯通（0762）ADR收報8.5元，高0.7%。
焦點股份：
小米（1810）公布，昨日回購524.72萬股，每股作價9.49至9.53元，涉資近5000萬元。
丘鈦（1478）公布，5月份攝像頭模組銷售量錄得3604.6萬件，按月減少4.9%，按年則增加78%。
吉利（0175）公布，5月份總銷量9.0309萬部，按年減少27%，按月減少13%。
閱文（0772）建議，在6個月內進行回購，最高資金總額5億元，最多回購1.0226億股。
聯想（3396）建議，分拆旗下附屬聯泓新材料科技股份，並於深交所獨立上市，而有關建議首發A股上市申請已獲中證監受理。