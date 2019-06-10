證監會主席雷添良今日出席午餐會時表示，上市公司董事不論是在新股申請、維持公司企業管治及確保公司就財務報表與核數師有良好溝通等方面都是責無旁貸。

他以一宗已放棄的上市申請為例，指證監認為公司的財務報表未能反映真實的業務表現，於是直接向上市申請者提出疑問。他指，即使公司最終放棄申請，惟公司董事仍須為申請文件中的虛假或誤導信息而負責任，而董事應對上市公司的業務有深厚認識。

雷添良亦指，企業造假依然為證監執法最關注的失當行為，認為董事有責任去審核企業交易，特別是當公司高於市價買賣資產時，董事不應過分依賴第三方的估值公司，應自行作獨立的盡職調查。

他亦有提及綠色金融及持續投資，指港交所（0388）去年11月就上市公司在ESG（環境、社會及管治）方面的披露作出更新，重申上市公司董事在公司ESG表現方面有整體責任，董事局在此方面擁有領導角色。

他又指，自己由去年10月接任主席一職，以「非常具挑戰性（challenging）」來形容工作，但強調證監會繼續以維持香港市場競爭力為惟一最終目的。

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