市場憧憬減息預期升溫，內地股市高開高走，港股在上周末端午長假後，今日表現抽升，漲逾600點收市，成交回升，惟仍不足1000億元。

恒指今早已重上27000點之上，裂口高開241點，開市後買盤持續，帶動指數急升，升穿20天線(27497點)，於27500點之上橫行，午後升幅再擴大，並突破上午高位，高見27606點，最多升641點，全日收報27578點，上升613點或2.27%，成交金額919億元；國指升192點或1.86%，報10526點。

中移動（0941）跌0.5%，收報70.05元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

重磅股方面，友邦（1299）升2.69%，收報76.3元；匯控（0005）升1.48%，收報65.25元。港交所（0388）升2.95%，收報258元。防守性股亦靠穩，煤氣（0003）升0.71%，收報17.04元；電能實業（0006）升1.45%，收報55.9元；領展（0823）創新高，全日升1.44%，收報98.3元；長建（1038）升2.24%，收報63.9元；中電（0002）升2.14%，收報90.6元。

科網及新經濟股午後升勢顯著，騰訊（0700）升3.81%，收報343元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻101點；平安好醫生（1833）更漲8.24%，收報34.8元；金蝶（0268）更漲7.07%，收報8.78元。

預期減息升溫，本地地產股做好，長實集團（1113）升2.65%，收報59.95元；新地（0016）升1.98%，收報128.9元；信置（0083）升1.56%，收報13.06元。

內銀內險股上升，建行（0939）升2.1%，收報6.31元；中人壽（2628）升3.4%，收報18.24元；平保（2318）升2.29%，收報87.2元。

摩通上周指，濠賭股調整給予投資者入市時機。濠賭股抽升，銀娛（0027）升7.16%，收報50.15元，是升幅最大的藍籌；金沙中國（1928）升6.72%，收報37.3元；美高梅中國（2282）漲6.25%，收報6.25元。

手機設備股方面，舜宇（2382）升6.81%，收報72.15元；瑞聲（2018）升4.29%，收報42.5元；丘鈦（1478）急升14.6%，收報6.28元。

全年多賺11.8%的周大福（1929）午後升幅擴大，全日急漲13.02%，收報7.64元。

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