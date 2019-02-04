新世界（0017）旗下尖沙嘴大型發展項目Victoria Dockside，其中商場K11 MUSEA傳將於今年8月開幕，不少品牌已經陸續進駐，包括深受年輕人歡迎的內地茶飲品牌「喜茶」，據悉新分店將佔地逾千呎。

據了解，除喜茶外，名列米芝蓮推薦名單的日本拉麵店「多賀野」，據擁有代理權的嚐高美（8371）5月中公告，K11 MUSEA的新店亦將於8月開始營運，佔地1600方呎。另外，擁有「華御結」的日式食品公司百農社，亦計劃在K11 MUSEA開設旗下較高檔的飯糰品牌店「天御結」，該品牌目前僅在中環ifc及置地廣場設有兩間分店。

K11 MUSEA亦計劃引入一些至今未進軍香港的品牌，綜合不同資料，日本生活用品品牌「Afternoon Tea」，將在商場中開設甜品店「TEAROOM」及生活用品店「LIVING」，以及英國百貨公司「Fortnum & Mason」，計及上述的茶飲品牌喜茶，K11 MUSEA已知的餐飲組合均具知名度及相對新穎，料可幫助吸引人流。

另根據不同的招聘網站，數個童裝品牌均不約而同聘請尖沙嘴區店員，不少廣告更透露將於今年8月會在K11 MUSEA開設分店，包括本地品牌「Moody Tiger」及韓國童裝品牌「Organic Mom」。

另外，市傳樂高集團（LEGO）旗下室內主題樂園LEGOLAND Discovery Centre亦會進駐Victoria Dockside，佔地約2萬方呎，值得注意是，過去在外國的Discovery Centre必須大人及小朋友一同進場，主攻親子家庭客，配合多家童裝店舖，相信除了一眾遊客，商場亦可吸納更多本地消費客群。

記者：蕭嘉聰

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