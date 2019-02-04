市場對減息預期升溫，上周五美股做好。內地A股今早反彈，港股在上周末端午長假後，今早表現升幅顯著，曾急升逾600點，收復20天線(27494點)。

恒指今早已重上27000點之上，裂口高開241點，開市後買盤持續，帶動指數急升，在上午11時20分左右，高見27583點，最多升618點，其後略為回順，半日收報27513點，上升548點或2.03%，成交金額529億元；國指升192點或1.87%，報10527點。

重磅股方面，騰訊（0700）升2.91%，收報340元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻77點；中移動（0941）跌0.43%，收報70.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。友邦（1299）升2.42%，收報76.1元；匯控（0005）升1.09%，收報65元。

大市急升，惟防守性股亦受追捧。領展（0823）創新高，高見98.5元，半日升1.19%，收報98.05元；中電（0002）升1.75%，收報90.25元；電能實業（0006）升0.91%，收報55.6元；長建（1038）升0.96%，收報63.1元。

摩通上周指，濠賭股調整給予投資者入市時機。濠賭股抽升，銀娛（0027）升6.62%，收報49.9元，是升幅最大的藍籌；金沙中國（1928）升6.01%，收報37.05元；美高梅中國（2282）升6.08%，收報12.22元。

憧憬減息，本港地產股做好，新地（0016）升1.74%，收報128.6元；信置（0083）升1.24%，收報13.02元；長實集團（1113）升1.2%，收報59.1元。

多家內房股公布上周公布5月銷售數據，板塊隨大市走強，新城發展（1030）漲6.04%，收報9.31元；融創中國（1918）漲4.84%，收報34.65元；碧桂園（2007）升4.55%，收報11.02元。

手機設備股上升，瑞聲（2018）升4.05%，收報42.4元；舜宇（2382）升6.14%，收報71.7元；比亞迪電子（0285）更漲6.21%，收報10.94元。

全年多賺11.8%的周大福（1929）今早股價急升，半日抽升12.13%，收報7.58元。

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