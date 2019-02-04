港股今早裂口高開241點後，升幅擴大，升穿20天線(27492點)，曾高見27490點，最多急升525點，現報27470點，升505點，成交暫錄得232億元。

重磅股友邦（1299）升2.62%，報76.25元；騰訊（0700）升2.42%，報338.4元；港交所（0388）升2.24%，報256.2元；平保（2318）升2.29%，報87.2元；匯控（0005）升1.01%，報64.95元。

市場對減息預期升溫，本地地產股上升，太古（0019）升1.87%，報97.95元；新世界發展（0017）升1.52%，報12.04元；信置（0083）升1.4%，報13.04元。

手機設備股做好，舜宇（2382）漲5.03%，現報70.95元；通達（0698）漲5.06%，報0.62元；富智康（2038）升1.16%，報0.87元。

醫藥股做好，石藥（1093）升2.78%，報11.84元；中生製藥（1177）升1.88%，報7.03元；阿里健康（0460）升1.72%，報1.77元。

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