【不斷更新】港股升逾500點 憧憬減息 地產股全線做好
文章日期：2019年6月10日 10:11
港股今早裂口高開241點後，升幅擴大，升穿20天線(27492點)，曾高見27490點，最多急升525點，現報27470點，升505點，成交暫錄得232億元。
重磅股友邦（1299）升2.62%，報76.25元；騰訊（0700）升2.42%，報338.4元；港交所（0388）升2.24%，報256.2元；平保（2318）升2.29%，報87.2元；匯控（0005）升1.01%，報64.95元。
市場對減息預期升溫，本地地產股上升，太古（0019）升1.87%，報97.95元；新世界發展（0017）升1.52%，報12.04元；信置（0083）升1.4%，報13.04元。
手機設備股做好，舜宇（2382）漲5.03%，現報70.95元；通達（0698）漲5.06%，報0.62元；富智康（2038）升1.16%，報0.87元。
醫藥股做好，石藥（1093）升2.78%，報11.84元；中生製藥（1177）升1.88%，報7.03元；阿里健康（0460）升1.72%，報1.77元。
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