外圍股市顯著回升，美股尤其強勁，差勁的就業數據後進一步走高，不少股份都由上周低位反彈達5%至10%，避險情緒明顯減弱。問題倒是A股相當差，滬深兩市再見階段性新低，兩市下跌股份超過3000隻，跌勢非常全面。周末人行行長易綱直言有很多政策工具和空間，包括利率和存款準備金率，持續弱勢的中港股市應有條件出現較強反彈。

中國近兩周擺出要報復反制美國的姿態，但至今一直只聞樓梯響，「不可靠實體清單」也未有詳細內容。該消息出台後，炸散的是中港股市，亞洲也因為經濟數據疲弱而反彈乏力，但歐美股市卻一於少理，貿易戰相關概念如道指、半導體等反彈力度超強。如果說股市反映勝負，則中國已被技術擊倒。

歐美股市對於貿易戰、經濟轉差都反應不大。技術上看，5月份太多壞消息，很多投資者都已大幅減倉避險和做淡對冲，但美股沒多久就已跌不下去。當減息預期火速升溫，大家又擔心錯過央行人造大升浪而一窩蜂湧入市場。從基本面來看，經濟數據是走弱，但暫時信貸市場未有太大問題，在聯儲局減息，甚至必要時重啟QE下，市場看法似傾向經濟放緩但不衰退，這將非常利好資產價格，大家都不願意輕言完全看淡離場。至於中國報復反制的可能，市場也似乎不太相信有實質行動，事關美企在華銷售的產品多在內地製造，反制就是兩敗俱傷。

包商事件影響流動性 窒礙A股反彈

要留意，對美企而言就是減少收入，但對內地則是減少了就業職位。根據彭博社報道，搜尋引擎百度數據顯示，以「找工作」作為關鍵字的搜尋量，在4月飈升至史上最高水平，而這還是美國尚未加徵關稅時已經出現。中央似乎也知就業市場壓力大，總理李克強於5月13日就作出重要批示，指出今年就業壓力仍然較大，要確保完成全年就業目標任務，要守住不發生大規模失業的底線，而之後國務院就成立了國務院就業工作領導小組，由副總理胡春華任組長。

究竟就業有多差、對A股有多大影響暫不清楚，但一般來說，A股差勁往往跟流動性出現問題有關，筆者估計與包商銀行的後續影響有關。包商被接管後人行大派定心丸，強調是個別事件，暫無下一個接管目標。但剛兌打破就是打破，當銀行間的剛兌也消失，銀行就會限制交易對手。即使中小型銀行仍可透過人行不斷進行大規模逆回購而維持資金鏈正常，這也反映在回購利率的穩定上，但先是剛兌打破後大家都不接受來自民企、弱國企的低評級債券，同時中小型銀行向市場提供融資的能力也受限。過去依靠這個渠道融資、炒債券的投資者頓時資金出現壓力。人行流動性無法惠及這個領域，A股也在包商銀行被接管後完全失去反彈能力。

騰訊友邦港交所可作入市對象

中美雙方似乎都以股市表現作為談判強弱度的指標，眼看美股與A股背道而馳，人行也加強預期管理，易網明言可調整利率和存款準備金率，擺出準備大規模開閘放水的姿態，中港股市短期內應可跟隨美股稍作反彈。但由於包商事件的影響會持續發酵，筆者更傾向以藍籌股如騰訊（0700）、友邦（1299）、港交所（0388）等作為入市對象。中資股若出現像樣反彈，可能是趁高減持換馬的機會。

[張兆聰 還看今朝]