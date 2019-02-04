上周五美股走強，加上市場憧憬減息，利好市場氣氛。港股今早高開241點或0.9%，報27206點，成交金額23億元；國指今早高開54點或0.54%，報10389點。

友邦（1299）及平保（2318）領升大市，分別開報76.5元及87.45元，升2.95%及2.58%，合共推高大市115點。

藍籌方面，萬洲（0288）升3.46%，報7.47元，是升幅最大的藍籌；長實集團（1113）偏軟，逆市跌1.03%，報57.8元，屬表現最差藍籌。

市場對減息預期升溫，地產股走勢分化，恒地（0012）升1.35%，收報41.2元；新地（0016）升0.55%，收報127.1元；新世界發展（0017）升0.17%，收報11.88元；信置（0083）平開，收報12.86元。

多家內房股公布上周公布5月銷售數據，股價隨大市走強。中海外（0688）開市升1.64%，報27.95元；碧桂園（2007）升0.57%，收報10.6元

周大福（1929）公布，截至3月底止全年股東應佔溢利45.77億元，按年增長11.8%，股價今早急升7.8%，報7.3元。

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