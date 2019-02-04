上周五美股造好，港股ADR同步上揚。港股ADR比例指數收報27222點，升256點或0.94%。

個股普遍上升，匯控（0005）ADR折算港元計報65.04元，較本港收市價高1.15%；騰訊（0700）ADR收報335.78元，高1.63%。三桶油方面，中海油（0883）ADR報12.58元，高3.42%；中石化（0386）ADR收報5.19元，高1.78%；中石油（0857）ADR收報4.36元，高2%。

電訊股偏軟，中移動（0941）ADR收報70.78元，高0.54%；聯通（0762）ADR收報8.4元，升0.48%。

焦點股份：

中海油（0883）公告，與俄羅斯最大獨立天然氣生產商Joint Stock Company Novatek（諾瓦泰克）簽訂股權購買協議，收購其持有的液化天然氣公司北極LNG 2的10%股權。

內地公布計畫推動新能源汽車、智能家電、5G手機等消費品更新升級，留意相關股份表現。

市場減息預期升溫，留意本港地產股表現。

周大福（1929）公布，截至3月底止全年股東應佔溢利45.7億元，按年增11.8%，派末期息20仙，特別息30仙。

比亞迪股份（1211）公布，5月銷量3.39萬輛，按年跌10.2%，新能源汽車上月銷量2.19萬輛，增長53.8%。

部分內房股公布上月銷售數據。中海外（0688）5月合約物業銷售金額約332.91億元，按年升24.5%；碧桂園（2007）5月合同銷售金額約543.3億元人民幣，按年跌4.9%。

其他報道：

【外匯數據】中國5月底外儲增至3.1萬億美元

【歐美戰報】美墨關稅有望避免 標普創年內最大單周升幅