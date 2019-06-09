繼人行連續兩星期以「答記者問」方式就接管包商銀行一事解畫後，今日輪到銀保監接力，於官網回應事件。在其「答《金融時報》記者問」一文中，銀保監重申，自5月24日包商銀行被接管以來，各類業務照常辦理，各項系統平穩運行，流動性整體充裕。而下一步將適時啟動清產核資工作，對包商銀行的資產負債展開清查、賬務清理、債權債務關係清理、價值重估、核實資本等工作。

銀保監表示，金融管理部門高度重視明天集團風險處置工作，經過調整結構，瘦身轉型，明天集團的整體風險已從發散轉為收斂。截至目前，明天集團已將持有濰坊銀行、泰安銀行、中江信托等十多家金融機構的股權向新投資者轉讓，並由新股東經營管理，各項業務經營正常。此外，明天集團相關企業持有部分股份的哈爾濱銀行也業務正常，經營穩定，作為上市公司已如實披露其財務狀況。該集團持有股權的其他金融機構，目前經營狀態都保持穩定。

銀保監重申，目前中小銀行運行平穩，流動性較為充足，總體風險完全可控，少數中小銀行未按時披露年報屬於特殊情況。有的正處於股權重組階段，有的正籌備上市，有的更換了審計師，任務量較大，這些情況已按規定向監管部門進行報告。銀保監又指，市場上確有一些關於中小銀行的不實傳言，也發現有個別機構的行為擾亂了正常市場秩序，有的傳言和行為甚至是違法違規的，金融管理部門已及時予以糾正，對相關機構和責任人也進行了警告和懲戒。