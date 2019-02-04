人造肉製造商Beyond Meat公布上市後首份業績。截至3月底止，集團錄得淨收入4020萬美元，按年升2.15倍，好過市場預期。季內，虧損擴大至660萬美元，每股虧損0.95美元，經調整後每股虧損0.14美元。去年同期，集團錄得淨虧損為570萬美元。

Beyond Meat行政總裁Ethan Brown稱，公司正處於實現增長的早期階段，未來將繼續提高品牌知名度、擴大分銷、投資基礎設施和創造新產品。惟Ethan Brown指，集團可能需要一段時間才能錄得實際利潤。

集團預期，今年收入可錄約2.1億美元，按年颷1.4倍，高於市場預期的2.05億。受利好消息刺激，該股在美國收市後延長交易時段飈升至125美元，為上市新高，較收市價升逾2成，亦較5月初時招股價25美元飆升4倍。

該股首季收入勝預期，有大行看好Beyond Meat前景，摩根大通將其目標價由97美元上調至120美元，較IPO價格升3.8倍。

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