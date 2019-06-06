周大福（1929）公布截至3月底全年業績，純利按年增11.8%至45.77億元，每股盈利增11.8%至0.46元，合市場預期。董事總經理黃紹基指出，香港銷售表現最近的確有所放慢，但情況屬可控範圍，因2019財年的上半年增長非常可觀，因此今年上半年，尤其是首季銷售放緩亦是意料之中，預計下半年表現應有改善。

他續稱，面對外圍未知因素，例如中美貿易戰，管理層會審慎管理業務及存貨，亦會通過創新等方式，以吸引消費者，維持港澳同店銷售全年低單位數增長的目標不變。截至3月底止，集團在港澳共有146個零售點，黃紹基稱，今個財年預計會開設6至7間新店，包括在九龍、新界西的民生區。

集團執行董事鄭炳熙補充，港澳4至5月的銷售表現較1至3月有中單位數下跌，不過較2018年10月至12月的表現有所好轉。他指出，由於去年同期高基數，令同店銷售轉至負數，預計上半年會延續情況，即使上半年要跌單位數字，計及2年的複合增長率仍有約10%，

內地市場方面，集團2019財年淨開設539個零售點，大部分為加盟店，截至今年3月底止，共有個2988零售點。集團執行董事陳世昌指出，今個財年計劃淨增加500個零售點，繼續部署新城鎮，另外會選擇性補充一、二線城市的零售網絡。

記者：蕭嘉聰

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