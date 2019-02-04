寶銘集團及JAB不動產開發株式會社今日簽署合作協議，將共同成立基金，構成日本大阪小型酒店的投資，規模預計為5000萬美元(3.9億港元)。

寶銘集團主席郭彰國認為，酒店項目主打以購物及飲食為主，在大阪作短期逗留的中港旅客，相信投資不會是「big money with 100% return（翻倍的高回報）」，但會是「solid and stable （穩健的投資）」，料整個項目的回報為15至20%。

JAB社長Alen Lee預計，整個投資項目會於兩年裡完成，大概會落成約20個小型酒店項目。他表示，今年至今已完成12個項目，主要模式由公司買地及建酒店，繼以每個房間約百萬元的價位分拆出售予投資者，再與投資者簽訂合約由公司代為管理營運。他表示，公司目前酒店項目的規模均為6至7層樓高，約30至40間房間，全部都在日本大阪地區。

Alen Lee更指，近年港人移民日本人數增多，大多以上述方式購入酒店單位以換取移民資格，而投資者每購入三個酒店房間，公司將協助辦理移民手續。

記者：陳惠恩

其他報道：

【財經花生】百度泄密？中國人近月「找工作」颷升至歷史高位

【公司業績】Joyce Boutique全年虧損收窄至2229萬 將重組遷冊回港

【中美角力】商務部：摩擦升級中方將奉陪到底

【中美角力】特朗普再發炮：還可以對額外3000億美元中國貨加徵關稅