珠寶首飾股周大福（1929）截至2019年3月底的全年多賺11.8%至45.77億元，每股盈利增11.8%至0.46元，符市場預期。每股派末期息0.2元，及特別息0.3元，較2018年財年派末期0.15元及特別息0.3元多11.1%，全年派息率為76.5%。

周大福2019營業額666.61億元，按年增12.7%，稍勝市場預期的653.3億元。毛利率為27.9%，按年微增0.5個百分點，扣除黃金借貸的未變現虧損影響後的經調整後毛利率為27.9%，按年增0.7個百分點。

按地區計，集團內地業務的主要經營溢利為50.045億元，按年增17.3%，分部營業額424.32億元，按年增15.2%﹔若將財年劃分，內地2019財年上半的營業額增長為20.6%，下半年仍有11.7%的增長。

港澳及其他市場的主要經營溢利為19.676億元，按年46.9%，分部營業額為276.342億元，按年增加8.5%。港澳及其他市場的增長強勁主要受益於2019上半年的營業額增加19.1%的影響，但下半年因宏觀因素導致消費意欲轉弱，加上高基數影響，下半年的營業額無增長。

集團整體2019財年上半營業額增長為20%，下半財年增長為7.4%。

2019財年的同店銷售中、港澳均放緩，當中內地同店銷售增長放緩至3.4%，較2018財年的8%減慢﹔港澳地區則由2018財年的同店銷售增長10.2%，降至2019財年增長8.7%。

在開店方面，集團表示在港澳地區計劃於2020財 政年度選擇性開設周大福珠寶零售點﹔內地則以擴大市場滲透作為未來三至五年重點關注範疇，並進一步利用加盟模式開拓較次級城市。目前內地擁有共2988個零售點，港澳則達146個。