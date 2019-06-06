在中美貿易糾紛及內部需求疲軟之下，穩就業是今年中國經濟重中之重，但如何掌握內地的就業情況，除了官方每個月披露的全國城鎮調查失業率，以及官方製造業採購經理指數（PMI）的細項就業指數之外，似乎別無他法。

不過，外電《彭博》似乎找到了突破口，今日其報道指出，由內地搜尋器百度所編制的一項指數顯示，搜索「找工作」一詞的頻率在4月份飈升至歷來最高點，側面反映了中國就業市場的壓力正在加大。尤其是由於Google目前在中國不可用，令百度這個數字更為可信。而國家統計局公布的4月份全國城鎮調查失業率下降了0.2個百分點至5%，與百度數據出現背馳。

之不過，如果說很多人在百度搜索「找工作」就等於內地失業情況嚴重，這因果關係似乎並非必然，因為當中有可能存在「騎牛搵馬」的轉工需求。但無論如何，中國經濟一旦轉差，就業就會是一個不止經濟，還涉及社會穩定的問題，特別是大規模失業可能引發社會動盪，這對中央而言都極為敏感，所以不管你找工作是失業還是轉工，中央重視就業情況，這個始終是不爭事實。

花生醬

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