在內地A股下跌情況下，港股在端午節假期前，表現反覆上升。雖然港股連續第二日上升，惟成交額則持續減少，全日不足700億元，並見一個月低位。

恒指今早高開40點後，早段曾倒跌，低見26837點，最多跌57點，其後回升高見26984點，最多升88點，午後表現反覆，於26900點水平爭持，尾市升幅再擴大，全日收報26965點，上升69點或0.26%，成交金額671億元，見5月初以來一個月低位；國指跌10點或0.1%，報10334點。

港股本周只有4個交易日，總結本周，恒指累升64點或0.24%；國指累跌52點或0.51%。

中海油（0883）跌1.78%，收報12.16元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。友邦（1299）升0.75%，收報74.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點；中海油（0883）跌1.78%，收報12.16元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。

重磅股騰訊（0700）收市守住330元水平，惟全日跌0.18%，收報330.4元；匯控（0005）升0.08%，收報64.3元；平保（2318）升0.18%，收報85.25元；中人壽（2628）跌0.12%，收報17.64元。

發改委三大部門推政策，不得對新能源汽車實行限行、限購。汽車股普遍做好，新能源汽車龍頭比亞迪（1211）漲5.76%，收報47.75；吉利（0175）升2.23%，收報12.84元，是升幅最大的藍籌；長汽（2333）升2.06%，收報5.95元。

工信部今日發放5G商用牌照，5G概念股回吐，鐵塔（0788）穿50天線，全日挫4.02%，收報1.91元；中興（0763）更挫4.98%，收報20.05元；京信通信（2342）挫4.19%，收報1.6元。

獲發5G牌照三間中資電訊股方面，中電信（0728）升2.3%，收報4.01元；聯通（0762）升0.36%，收報8.4元；中移動（0941）升0.21%，收報70.4元。

傳華為降低手機付運預測，手機設備股向下，富智康（2038）跌2.27%，收報0.86元；比亞迪電子（0285）跌2.09%，收報10.3元；舜宇（2382）跌1.31%，收報67.55元

遭證監會指股權高度集中的優品360（2360）曾低見3.21元，瀉14.17%，全日挫6.68%，收報3.49元。

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