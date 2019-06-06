國家發改委等三部門發布《推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案(2019-2020年)》，提出各地不得對新能源汽車實行限行、限購，已實行的應當取消。

新能源汽車龍頭比亞迪（1211）現升3.54%，報46.75元。其他汽車普遍做好，股吉利（0175）升2.23%，報12.84元；華晨（1114）升0.74%，報8.13元；長汽（2333）升2.4%，報5.97元；東風（0489）跌0.32%；北汽（1958）跌0.63%，報4.72元；廣汽（2238）升0.78%，報7.75元。

汽車銷售相關股亦見上升，永達（3669）升3.33%，報6.51元；中升（0881）升1.52%，報20元；正通（1728）升0.7%，報2.89元。

發改委三大部門指，嚴禁各地出台新的汽車限購規定，已實施汽車限購的地方政府應根據城市交通擁堵、污染治理、交通需求管控效果，加快由限制購買轉向引導使用。

方案指，大幅降低新能源汽車成本，加快新一代車用動力電池研發和產業化，提升電池能量密度和安全性，逐步實現電池平台化、標準化，降低電池成本。引導企業創新商業模式，推廣新能源汽車電池租賃等車電分離消費方式，降低購車成本。

穩步推動智能汽車創新發展。加強汽車製造、訊息通息、互聯網等領域骨幹企業深度合作，組織實施智能汽車關鍵技術攻關，重點開展車載傳感器、芯片、中央處理器、操作系統等研發與產業化。

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